أول طائرة ركاب صينية محلية الصنع تقوم بأولى رحلاتها التجارية

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) نقلا عن وسائل إعلام رسمية صينية أن الطائرة (سى 919) قد انطلقت من شنجهاى إلى العاصمة الصينية بكين، ووصلت الرحلة التى تم تشغيلها من قبل شركة خطوط شرق الصين الجوية برقم "إم يو 9191" إلى بكين بسلاسة فى الساعة (12:30) بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلى.

وبثت وسائل إعلام رسمية صينية لقطات للطائرة أثناء تحليقها فى السماء فوق مطار شنجهاى هونجكياو الدولى صباح اليوم الأحد، قائلة إنها تحمل على متنها 130 راكبا.

وأظهرت بعض اللقطات الأخرى الركاب وهم يلوحون بالإعلام ويغنون أغنية وطنية أثناء الرحلة.

وتم تصنيع الطائرة من قبل شركة "كوماك" الصينية للطائرات التجارية المملوكة للدولة إلا أن العديد من أجزائها من بينها المحركات تم الحصول عليها من الخارج.

وتأمل بكين فى أن تنافس طائرة (سى919) التجارية، النماذج الأجنبية مثل بوينج (737 ماكس) وإيرباص (A320)، على الرغم من أن العديد من أجزائها قادمة من الخارج.