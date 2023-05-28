سماء مكة المكرمة تشهد التعامد الأول هذا العام للشمس على الكعبة المشرفة

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة إن ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، مشيرا إلى أنه أثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبًا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان فى شهر يوليو، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وأوضح المهندس أبو زاهرة أن المناطق الواقعة فى خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالا وجنوبا كلها تشهد هذه الظاهرة مرتين فى السنة، ولكن فى أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومدارى السرطان والجدى.

وأشار إلى أن ظاهرة التعامد تعد من الطرق التى استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة فى غاية الدقة باستخدام قطعة من "الخشب" بشكل عامودى على سطح الأرض عند وقت التعامد فإن الاتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرفة تماما لكافة القاطنين فى المناطق البعيدة عن مكة فى الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالى وأفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا، كما تُستخدم فى حساب محيط الكرة الأرضية بدون الحاجة للتقنيات الحديثة وذلك باستخدام بعض القواعد البسيطة فى علم الهندسة.