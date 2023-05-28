رائدا فضاء سعوديان يجريان تجربة "الطائرة الورقية الفضائية" مع الطلبة

جدة - نرمين السيد - أجرى رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوى وعلى القرنى، اليوم الأحد، فى محطة الفضاء الدولية، تجربة تعليمية عن "الطائرة الورقية الفضائية" مع طلاب المدارس المتوسطة فى المملكة، وبشكل تفاعلى عبر الأقمار الاصطناعية.





واستهدفا بناء وتحفيز جيل جديد من القادة والمستكشفين والعلماء السعوديين، وتحقيق طموحات المملكة ومستهدفات "رؤية المملكة 2030" فيما يتعلق ببناء الكوادر البشرية وتعزيز ثقافة البحث والتطوير والابتكار. وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن التجربة تتيح للطلاب التواصل مع رائدى الفضاء وتوجيه الأسئلة ومقارنة النتائج فى بيئة الجاذبية الصغرى بنتائج الطلاب على سطح الأرض، مشيرة إلى أنها ركزت على الديناميكية الهوائية، حيث تهدف التجربة لتعليمهم تأثير الديناميكية الهوائية فى الجاذبية الصغرى عن الأرض، وقياس تغيراتها عند غياب الجاذبية. يشار إلى أن التجارب تسعى لزيادة اهتمام الطلاب فى مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وتنمية رأس المال البشرى، من خلال جذب المواهب وتطوير المهارات اللازمة، مما يسهم فى تعزيز دور المملكة فى تطوير قطاع الفضاء، وأن تصبح جزءًا مهما من المجتمع العالمى فى بحوث علوم الفضاء واستثمار تلك البحوث فى خدمة البشرية.

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