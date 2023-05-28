واتساب يختبر ميزة «مشاركة الشاشة» أثناء مكالمات الفيديو

جدة - نرمين السيد - وستتيح الميزة للمستخدمين مشاركة ما يجرى على شاشة هواتفهم أثناء إجراء مكالمات الفيديو، من خلال خيار موجود فى واجهة الشاشة، وعند الضغط على الأيقونة المخصصة لمشاركة الشاشة، سوف يسجل واتساب ما يجرى مشاركتها فى حالة كان لديهم إصدارًا أقدم من واتساب، وفقًا لما نشره موقع "WABetaInfo" المختص بالأخبار التقنية.
وقد لا تعمل هذ الميزة على الإصدارات الأقدم من التطبيق، كما قد لا تعمل فى المكالمات الجماعية الكبيرة، وقد لايرى المستخدمون الآخرون الشاشة التى تجرى مشاركتها إذا كان لديهم إصدار أقدم من واتساب، فلا تزال هذه الميزة قيد التجربة، بحسب ما ذكره موقع "Aitnews" التقنى.
ويسمح التطبيق للمستخدم التحكم الكامل فى هذه الميزة، فيستطيع إيقافها فى أى وقت، كما أنها لا تعمل إلا بموافقة أولية من المستخدم قبل مشاركة الشاشة.
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