«القاهرة الإخبارية».. 4 معوقات و4 فوائد للذكاء الاصطناعى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - معوقات الذكاء الاصطناعى أولًا: الخوف من استبدال العنصر البشرى. ثانيًا: تعقيد أنظمة الذكاء الاصطناعى. ثالثًا: قلة الكفاءات ونقص التوظيف. رابعًا: مقاييس عائد الاستثمار غير واضحة. فوائد الذكاء الاصطناعى أولًا: تقليل وقت التشغيل. ثانيًا: رؤية أكبر للأعمال. ثالثًا: تقليل الخطأ البشرى. رابعًا: أتمتة المهام بدقة.

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