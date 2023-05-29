هندى يهرب يوم زفافه.. والعروس تعثر عليه

جدة - نرمين السيد - وأثناء استعداد العروس لحفل الزفاف من خلال ارتداء الفستان، تلقت اتصال من عريسها وهو يعتذر لها بأنه مسافرا إلى بودون لاصطحاب والدته.

وربط بين الثنائى قصة حب استمرت لمدة عامين ونصف فى معبد بوتيشوار ناث بالهند.

ولكنها لم تنتظر كثيرا، وقامت بمطاردته حتى عثرت عليه بمحطة للحافلات فى بهيمبورا، حيث كان يحاول الفرار من الزواج.

وواجهته وأجبرته على العودة إلى المعبد وتزوجا فى النهاية بحضور الأهل.