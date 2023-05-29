مواصفات وسعر هاتف شاومى الجديد «Redmi K60e»

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف بشاشة من نوع "OLED" وبقياس يبلغ 6.67 بوصة وبدقة 2K. ويعمل الهاتف بمعالج قوى وهو "MTK Dimensity 8200 SoC" مما يضمن أداء مميزة وسريع. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت ومن نوع "LPDDR5"، وسعة تخزين هائلة بسعة 512 جيجابايت. ويتمتع المستخدمين بمساحة كبيرة لأجل الاستمتاع بالتطبيقات والألعاب والصور ومقاطع الفيديو. ويزود كاميرا خلفية ثلاثية حيث تأتى الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا ثانوية بدقة 8 ميجابيكسل و 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل. وتتميز بطاريته بسعتها الكبيرة وتبلغ 5500 مللى أمبير فى الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 67 وات. ويطرح هاتف شاومى الجديد "Xiaomi Redmi K60e" بسعر يبلغ 269 دولارا.

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