احذر.. عادات خاطئة تدمر هاتفك

جدة - نرمين السيد - ويبدأ الأفراد البحث عن الطرق والخطوات التى تزيد من سرعة وكفاءة الهاتف. وهناك عدد من الأخطاء التى يمكن أن تدمر الهاتف الذكى، ومنها: -تجاهل تحديثات الهاتف: يعتبر من أبرز الأخطاء الشائعة، لأن تلك التحديثات تحمل إصلاحات أخطاء مهمة بالهاتف وزيادة الأمان وتحسين الأداء. -تشغيل الكثير من التطبيقات: ينتج عن تشغيل عدد كبير من التطبيقات فى استهلاك طاقة الهاتف وعندما يحدث هذا بشكل متكرر سينتهى الأمر بإبطاء الهاتف. -نفاذ مساحة التخزين: يمكن أن تتسبب مساحة التخزين فى إعاقة أداء الهاتف، بصرف النظر عن المعالج وذاكرة الوصول العشوائى. -تثبيت التطبيقات غير معروفة: تعد البرامج الضارة من أكثر الأشياء المزعجة التى يمكن أن يجدها الفرد فى هاتفه، وتستهلك جزء كبير من طاقة الهاتف ومساحة التخزين وانخفاض عمر البطارية.

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