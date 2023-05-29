الصين بصدد تحقيق هبوط مأهول على سطح القمر بحلول عام 2030

جدة - نرمين السيد - وقال لين شى تشيانج، نائب مدير الوكالة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم الإثنين، إن الصين بدأت مؤخرا مرحلة الهبوط على سطح القمر فى إطار برنامجها للاستكشاف المأهول للقمر.
وأضاف تشاينج، أن الهدف العام هو تحقيق أول هبوط مأهول للصين على القمر بحلول عام 2030، وإجراء استكشاف علمى للقمر وتجارب تكنولوجية ذات صلة.
وأوضح لين، أن الهدف يشمل أيضا إتقان التقنيات الرئيسية مثل رحلة ذهاب وإياب مأهولة بين الأرض والقمر، والإقامة قصيرة المدى على سطح القمر، والاستكشاف المشترك بين الإنسان والروبوت، وإنجاز مهام متعددة من الهبوط والتجول وأخذ العينات والبحث والعودة، وتشكيل قدرة مستقلة على الاستكشاف المأهول للقمر.
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