جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف نوكيا بشاشة من نوع "Super Amoled" وبقياس يبلغ 6.9 بوصة بجودة عرض 4k ومعدل تحديث 120 هرتز. ويزود هاتف نوكيا بكاميرا خلفية ثنائية تبلغ دقتها 144 ميجابيكسل و16 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 64 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام سعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت. ويتمتع الهاتف ببطاريته الكبيرة حيث تبلغ 6900 مللى أمبير، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 وات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نوكيا تعود بتصميم جديد لهاتفها «Nokia 6600» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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