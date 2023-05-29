بسبب أخذ بقايا الطعام.. صينية تدفع 45 ألف يوان

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن تلك السيدة التى تدعى "وين" بعد مراجعة لقطات الكاميرا، وجدوا أنها تسرق بقايا الطعام.

وأضافت أنها تطلب أكثر مما يمكن أن تأكله وتستخدم العديد من الأكياس البلاستيكية المعدة مسبقا لتعبئة بقايا الطعام تحت الطاولة قبل أن تضعها فى حقيبة يدها، وفقا لوسائل إعلام صينية.

ولفت مدير المطعم إلى أنه كان يتقاضى 218 يوانا للفرد مقابل البوفيه، وأضاف: "فى إحدى الفواتير، طلبت وين 45 حصة من 3 جمبرى بسعر 48 يوانا لكل منهما، و20 حصة من 3 السلمون بسعر 38 يوانًا لكل منهما، و140 حصة أخرى من اللحوم والحلوى"، وذلك بحسب "Hongxing News".

واعتقد مدير المطعم أن تلك المرأة من "البلوجر" الذين يتحدثون عن الطعام فى فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ولكنه تفاجئ بأنها تأخذ الطعام معها.

وحرص المطعم على تعليق لافتات بعبارات: "إهدار أكثر من 100 جرام أو الوجبات الجاهزة يجب دفعها وفقا لتسعير القائمة".