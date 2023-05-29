رائدا الفضاء السعوديان يجريان تجربة «الانتقال الحرارى» مع الطلبة

جدة - نرمين السيد - أجرى رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوى وعلى القرنى، اليوم الإثنين، فى محطة الفضاء الدولية، تجربة تعليمية عن "الانتقال الحرارى" مع طلاب المدارس الثانوية فى المملكة، وبشكل تفاعلى عبر الأقمار الاصطناعية، بهدف بناء وتحفيز جيل جديد من القادة والمستكشفين والعلماء السعوديين، وتحقيق طموحات المملكة ومستهدفات رؤية السعودية 2030 فيما يتعلق ببناء الكوادر البشرية وتعزيز ثقافة البحث والتطوير والابتكار.





وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن التجارب التعليمية تتيح للطلاب التواصل مع رائدى الفضاء وتوجيه الأسئلة ومقارنة النتائج فى بيئة الجاذبية الصغرى بنتائج الطلاب على سطح الأرض، كما تمكّن رواد الفضاء مع الطلاب والطالبات من قياس التباين الزمنى فى سرعة انتقال الحرارة فى بيئة الجاذبية الصغرى مقارنة بسرعة انتقالها على الأرض، حيث أوضحت النتائج أن الحرارة تنتقل بسرعة أبطأ عبر الفضاء من سرعة انتقالها فى الأرض. يشار إلى أن التجارب تسعى لزيادة اهتمام الطلاب فى مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وتنمية رأس المال البشرى، من خلال جذب المواهب وتطوير المهارات اللازمة، مما يسهم فى تعزيز دور المملكة فى تطوير قطاع الفضاء، وأن تصبح جزءًا مهما من المجتمع العالمى فى بحوث علوم الفضاء واستثمار تلك البحوث فى خدمة البشرية

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