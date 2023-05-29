«اكتشاف العمر».. العثور على مقبرة لحيوانات منقرضة من 5 ملايين سنة بأمريكا

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جدة - نرمين السيد - ووجد جوناثان بلوخ، أمين علم الحفريات الفقارية فى متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعى، وفريقه على رفات الأفيال القديمة لأول مرة فى العام الماضى، بموقع مونبروك فوسيل ديج بمقاطعة ليفى، بحسب مدونات نشرها المتحف.
واكتشف فريق الباحثين فى الحفر، اكتشفوا ما يمكن بعضا من أكثر الهياكل العظيمة لحفريات الـ "جومفوثير"، اكتمالًا التى عثر عليها فى أمريكا الشمالية، وهو ما وصفه بلوخ بـ "اكتشاف العمر"، وفقًا لما قاله لصحيفة "بنساكولا نيوز جورنال".
وتعد الـ "جومفوثير" مجموعة منقرضة من الحيوانات الكبيرة ذات الخراطيم، المرتبطة بالأفيال حاليًا، ويعتقد أنها انقرضت قبل حوالى 5 ملايين سنة، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يمض وقت طويل قبل أن يكتشف العلماء أن ما وجدوه هناك لم يكن مجرد بقايا، لكن الكثير من الهياكل العظمية الكاملة.
وأوضح دين وارنر، عالم الكيمياء أنه بدأ يجد عظمة تلو الأخرى من أصابع القدم والكاحل، وبينما واصلت الحفر عثرت على عظم الزند، لافتًا إلى أنهم اكتشفوا شيئًا خاصًا.
وقالت مدونة المتحف أن طول الهيكل العظمى يبلغ حوالى مرتين ونصف المتر.
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