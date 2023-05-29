بميزة عزل الضوضاء.. «MeMeizu» تطلق سماعتها اللاسلكية الجديدة PANDAER PASA

جدة - نرمين السيد - وتوفر السماعة تقليلًا هجينًا للضوضاء يصل إلى 35 ديسيبل وتأتى بتصميم مستوحى من PASA، كما تستخدم السماعة الجديدة عملية القولبة المتكاملة باستخدم الحاسب الآلى وسبائك الألومنيوم فى حجرة سماعة الرأس، ولقد مرت السماعات بعدة عمليات مثل السفع الرملى والتلميع والرحلان الكهربائى فى الشكل النهائى.

وتعمل ميزة تقليل الضوضاء النشطة فى السماعة بما يصل إلى 35 ديسيبل بالهندسة الهجينية، عن طريق استخدام حساب الذكاء الاصطناعى لميكروفونات التغذية الأمامية المزدوجة، ويتم الحصول على بيانات ضوضاء دقيقة ثم التخلص منها، يمكن أيضًا تعويض الخوارزمية بذكاء لتجنب الحمل الزائد للضغط السلبى، بحسب ما ذكره موقع "unlimit-tech" التقنى.

وتأتى سماعات الرأس بأوضاع عزل الضوضاء المنفصلة لكلا سماعتى الأذن فى وقت واحد، ويمكن للمستخدم استخدام 3 أوضاع "وضع تقليل الضوضاء النشط أو الشفاف أو العادى"، الأذن اليسرى والضغط لفترة طويلة على الأذن اليمنى لوضع الألعاب الرياضية الإلكترونية.