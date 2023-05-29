جدة - نرمين السيد - وتوفر السماعة تقليلًا هجينًا للضوضاء يصل إلى 35 ديسيبل وتأتى بتصميم مستوحى من PASA، كما تستخدم السماعة الجديدة عملية القولبة المتكاملة باستخدم الحاسب الآلى وسبائك الألومنيوم فى حجرة سماعة الرأس، ولقد مرت السماعات بعدة عمليات مثل السفع الرملى والتلميع والرحلان الكهربائى فى الشكل النهائى.
وتعمل ميزة تقليل الضوضاء النشطة فى السماعة بما يصل إلى 35 ديسيبل بالهندسة الهجينية، عن طريق استخدام حساب الذكاء الاصطناعى لميكروفونات التغذية الأمامية المزدوجة، ويتم الحصول على بيانات ضوضاء دقيقة ثم التخلص منها، يمكن أيضًا تعويض الخوارزمية بذكاء لتجنب الحمل الزائد للضغط السلبى، بحسب ما ذكره موقع "unlimit-tech" التقنى.
وتأتى سماعات الرأس بأوضاع عزل الضوضاء المنفصلة لكلا سماعتى الأذن فى وقت واحد، ويمكن للمستخدم استخدام 3 أوضاع "وضع تقليل الضوضاء النشط أو الشفاف أو العادى"، الأذن اليسرى والضغط لفترة طويلة على الأذن اليمنى لوضع الألعاب الرياضية الإلكترونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بميزة عزل الضوضاء.. «MeMeizu» تطلق سماعتها اللاسلكية الجديدة PANDAER PASA على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.