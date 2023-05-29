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قدمه هدية لشريكته.. عرض قلم «هتلر» للبيع فى مزاد الشهر المقبل (صورة)

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أحمد رجب 2023-05-29 19:41 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - تعرض دار مزادات بإيرلندا قلم رصاص مطلى بالفضة كان ملكًا للزعيم النازى أدولف هتلر للبيع، خلال شهر يونيو المقبل، وسط توقعات بأن يباع بما يترواح بين 75 ألفًا و100 ألف دولار.

ويعتقد أن القلم كان هدية للزعيم النازى من شريكته إيفا براون، فى عيد ميلاده الثانى والخمسين، فى 20 أبريل 1941، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

واشترى القلم الرصاص أحد هواة تجميع التحف فى مزاد عام 2002، عليه نقش باللغة الألمانية ينتهى بـ "Eva"، ويحمل الحرفين "A وH"، فى إشارة لـ "أدولف هتلر"، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

ويتضمن المزاد المقرر فى مدينة بلفاست بإيرلندا، بيع قطع تاريخية أخرى، مثل صورة أصلية لهتلر موقعة بخط يده، وعفوًا مكتوبًا بخط اليد، من الملكة فيكتوريا يعود إلى عام 1869 للمتمردين الأيرلنديين المدانين بالخيانة.

وأشار العضو المنتدب لدار المزادات، كارل بينيت، إلى أنه يتوقع اهتمامًا من جميع أنحاء العالم.

وأضاف: "تكمن أهمية قلم الرصاص الشخص لهتلر فى حقيقة أنه يساعد فى كشف جزء مخفى من التاريخ، ويعطى نظرة ثاقبة فريدة لعلاقات هتلر الشخصية، التى أخفاها بدقة عن أعين المتابعين".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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