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ويعتقد أن القلم كان هدية للزعيم النازى من شريكته إيفا براون، فى عيد ميلاده الثانى والخمسين، فى 20 أبريل 1941، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
واشترى القلم الرصاص أحد هواة تجميع التحف فى مزاد عام 2002، عليه نقش باللغة الألمانية ينتهى بـ "Eva"، ويحمل الحرفين "A وH"، فى إشارة لـ "أدولف هتلر"، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
ويتضمن المزاد المقرر فى مدينة بلفاست بإيرلندا، بيع قطع تاريخية أخرى، مثل صورة أصلية لهتلر موقعة بخط يده، وعفوًا مكتوبًا بخط اليد، من الملكة فيكتوريا يعود إلى عام 1869 للمتمردين الأيرلنديين المدانين بالخيانة.
وأشار العضو المنتدب لدار المزادات، كارل بينيت، إلى أنه يتوقع اهتمامًا من جميع أنحاء العالم.
وأضاف: "تكمن أهمية قلم الرصاص الشخص لهتلر فى حقيقة أنه يساعد فى كشف جزء مخفى من التاريخ، ويعطى نظرة ثاقبة فريدة لعلاقات هتلر الشخصية، التى أخفاها بدقة عن أعين المتابعين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قدمه هدية لشريكته.. عرض قلم «هتلر» للبيع فى مزاد الشهر المقبل (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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