جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف الجديد خلفًا لهاتف Redmi Note 11T Pro الذى تم إطلاقه العام الماضى، وياتى مع شريحة متطورة من نوع "Dimensity 8200 Ultra" من شركة ميدياتك.
ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP53 شاشة من نوع IPS LCD بمقاس 6.51 بوصات وبدقة 1.080 بكسل مع كثافة قدرها 413 بكسل فى البوصة.
وتمتاز شاشة بأنها تدعم معدل تردد عال قدرة 144 هرتز، بالإضافة إلى دعم تقنية المجال الديناميكى HDR10 وتقنية الصورة Dolby Vision ، بحسب ما ذكره موقع "Aitnews" التقنى.
ويعمل Redmi Note 12T Pro بواجهة المستخدم MIUI 14 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13 من شركة جوجل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميًا.. شاومى تعلن عن أحدث هواتفها Redmi Note 12T Pro على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.