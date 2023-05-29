رسميًا.. شاومى تعلن عن أحدث هواتفها Redmi Note 12T Pro

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف الجديد خلفًا لهاتف Redmi Note 11T Pro الذى تم إطلاقه العام الماضى، وياتى مع شريحة متطورة من نوع "Dimensity 8200 Ultra" من شركة ميدياتك.

ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP53 شاشة من نوع IPS LCD بمقاس 6.51 بوصات وبدقة 1.080 بكسل مع كثافة قدرها 413 بكسل فى البوصة.

وتمتاز شاشة بأنها تدعم معدل تردد عال قدرة 144 هرتز، بالإضافة إلى دعم تقنية المجال الديناميكى HDR10 وتقنية الصورة Dolby Vision ، بحسب ما ذكره موقع "Aitnews" التقنى.

ويعمل Redmi Note 12T Pro بواجهة المستخدم MIUI 14 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13 من شركة جوجل.