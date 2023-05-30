هل رغبة المتوفاة فى الحج عن ولدها تعد وصية؟.. الإفتاء تجيب

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء إنه ما دامت المتوفاة لم توصِ بالحج عن ولدها من مالها بعد وفاتها صراحةً، فليس من حق أحدٍ أن يستوفى نفقة الحج عنه من التَّرِكة قبل التقسيم تحت دعوى تنفيذ رغبة المتوفَّاة.

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