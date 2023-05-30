موعد طرح هاتف Ace 2 Pro الجديد من وان بلس

جدة - نرمين السيد - ويأتى OnePlus Ace 2 Pro بمواصفات تحاكى Reno10 Pro Plus، حيث تدعم الشاشة جودة عرض 1.5K، وينطلق بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W إلا أن التقارير لم تؤكد على أن الهاتف يضم رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2.

ومن المتوقع أن ينافس الإصدار الجديد من وان بلس هاتف شاومى Redmi K60 Ultra فى الأسواق، بحسب ما ذكره موقع "unlimit-tech" التقنى.

يشار إلى أن Oppo أطلقت هاتف Reno10 Pro Plus للأسواق بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.74 إنش، ودقة عرض 2772 فى 1240 بيكسل، ويدعم الهاتف معدل تحديث 120 Hz وتعتيم 1440 Hz PWM وتدعم سطوع 1400 nit، وهو أول إصدار من سلسلة Reno.