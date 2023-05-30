الصين تعتزم إطلاق سفينة الفضاء المأهولة «شنتشو-16» غدا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية، اليوم الاثنين، أنه من المقرر إطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" فى الساعة 9:31 صباحا اليوم الثلاثاء (01:31 بتوقيت جرينتش) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى شمال غربى الصين.





وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية، أن سفينة الفضاء تحمل على متنها ثلاثة رواد فضاء هم جينج هاى بنج، وتشو يانج تشو، وقوى هاى تشاو، وسيقومون بمهمة الرحلة الفضائية "شنتشو-16". وسيتولى جينج هاى بنج قيادة الطاقم، وفقا لما أعلنه لين شى تشيانج، نائب مدير وكالة الفضاء المأهول الصينية فى مؤتمر صحفى. وتعتبر شنتشو-16 هى ثانى مهمة فضائية لبرنامج الفضاء الصينى المأهول هذا العام، وأول مهمة مأهولة بعد أن دخلت محطة الفضاء الصينية مرحلة التنفيذ والتطوير. وسيبقى الطاقم فى المدار لمدة خمسة أشهر تقريبا. وقال لين إن الإطلاق سيجرى باستخدام الصاروخ لونج-مارش 2 إف

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