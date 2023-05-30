كوريا الشمالية تخطط لإطلاق قمر صناعى لمراقبة التحركات العسكرية لأمريكا

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام رسمية فى بيونغ يانغ، نقلا عن مسؤول دفاعى، بأن كوريا الشمالية أكدت أنها ستطلق قمرا صناعيا للاستطلاع فى يونيو، لمراقبة التحركات العسكرية للولايات المتحدة وشركائها.





وأعلن مسؤولون يابانيون، يوم الاثنين، أن بيونغ يانغ، أبلغتهم أن إطلاق القمر الصناعى قد يحدث فى وقت مبكر من هذا الأسبوع، لكن طوكيو حذرت من أن كوريا الشمالية ربما تخطط فى الواقع لاختبار صاروخ باليستى، فى تحد للعقوبات الدولية المفروضة عليها. كما أعلن خفر السواحل اليابانى، تلقى طوكيو، إخطارا من كوريا الشمالية، يفيد بعزمها إطلاق أول قمر استطلاع صناعى ما بين 31 مايو و11 يونيو المقبل.

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