قريبا.. واتساب يطلق ميزتين جديدتين (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - إحدى هاتين الميزتين هى القدرة على إضافة أسماء مستخدمين وإخفاء رقم هاتفك فى التطبيق، والأخرى هى مشاركة الشاشة أثناء مكالمات الفيديو.

أضافت منصة المراسلة مؤخرًا ثلاثة تحديثات كبيرة، بما فى ذلك ميزة قفل الدردشة وزر التحرير وخيار استخدام حساب "واتساب" واحد على هواتف محمولة متعددة. دعنا الآن نلقى نظرة على ميزتين رئيسيتين جديدتين قادمتين إلى تطبيق المراسلة.

"واتساب" يتيح لك إخفاء أرقام الهواتف

وفقًا للقطات التى شاركها موقع "WaBetaInfo"، يعمل "واتساب" على ميزة تتيح لك إضافة اسم مستخدم إلى حسابك.

ستمنحك المنصة خيار إخفاء أرقام الهواتف، وسيتمكن جميع المستخدمين من رؤية أسماء المستخدمين فقط.

مع تقديم هذه الميزة، يمكن لتطبيق "واتساب" أيضًا السماح لأى شخص بالوصول إلى أشخاص آخرين عن طريق إدخال اسم مستخدم داخل التطبيق دون الكشف عن أرقام هواتفهم.

سيكون للميزة قسم مخصص فى إعدادات WhatsApp> الملف الشخصى.

حاليًا، الميزة الجديدة لإضافة اسم مستخدم "واتساب" قيد التطوير وسيتم إصدارها لمزيد من مختبرى الإصدار التجريبى فى تحديث مستقبلى. بمجرد أن يعمل كل شيء بسلاسة، سيتم أيضًا طرح الشيء نفسه لأولئك الذين يستخدمون الإصدار الثابت من التطبيق.

"واتساب" يتيح مشاركة الشاشة

يخطط "واتساب" لإضافة خيار جديد يتيح لك مشاركة شاشة هاتفك أثناء مكالمات الفيديو.

من المحتمل أن تؤدى ميزة إضافة مشاركة الشاشة فى مكالمات الفيديو إلى مقاطعة الكثير من منافسيها مثل "Google Meet".

هذه الميزة متاحة لمختبرى الإصدار التجريبى من "أندرويد" للتطبيق ومن المرجح أن يتم إصدارها للإصدار المستقر فى الأسابيع أو الأشهر المقبلة.