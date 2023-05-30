روسيا تشغل قمرها الجديد لاستشعار الأرض عن بعد

جدة - نرمين السيد - وأشار بيان للمؤسسة إلى أن القمر الجديد Kondor-FKA أطلق فى 27 مايو الجارى من مطار فوستوتشنى الفضائى الروسى ووصل إلى مداره المطلوب بنجاح، وبدأ باستقبال وإرسال الإشارات إلى المحطات الأرضية.

وكانت "روس كوسموس" قد ذكرت فى وقت سابق أن مهام القمر الصناعى الجديد ستشمل رسم خرائط لسطح الأرض والمراقبة البيئية واستكشاف الموارد الطبيعية، وسيكون الجهاز قادرا على استقبال صور مفصلة للأرض بدقة عالية فى أى طقس وفى أى وقت من اليوم واستكشاف سطح الكوكب فى نطاق يصل إلى 120 كيلومترا فى وضع الرصد العام.

جدير بالذكر أن أقمار Kondor هى أقمار صناعية صغيرة تطورها روسيا لاستشعار الأرض عن بعد، وما بين عامى 2013 و2014 كانت قد أطلقت قمرين من هذا النوع، ويفترض أن تطلق قمرين آخرين إلى الفضاء.