هل شاهدت الباندا البيضاء النادرة من قبل؟

جدة - نرمين السيد - بحسب "روسيا اليوم" لقى الفيديو الخاص بـ الباندا البيضاء النادرة، تفاعلا واسعا على منصات مواقع التواصل الاجتماعى، وقد جرى تصويره فى محمية "وولونغ" الصينية.

فى الفيديو، ظهرت الباندا ـ البالغة من العمر 3 سنوات وفق خبراء ـ تتجول فى المحمية، وتلعب مع الحيوانات الأخرى، وتتسلق الأشجار وتمارس حياتها الطبيعية.

الملفت للنظر، تلك المميزات التى تحظى بها، مثل خلو فروها من البقع السوداء بسبب حالة نادرة من المهق، كما أن عيونها حمراء اللون، ومخالبها بيضاء.

يذكر أن الظهور الأول للباندا البيضاء كان فى محمية "وولونغ" عام 2019.