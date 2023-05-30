«الموناليزا» تعود للحياة باستخدام الذكاء الاصطناعى (صور) 

جدة - نرمين السيد - "الموناليزا عادت للحياة من جديد".. هكذا رد جمهور السوشيال على جمال الصورة التى ظهرت للموناليزا بالذكاء الاصطناعى، والتى ظهرت إلى جانب صاحب اللوحة ليوناردو دافنشى الذى عاد هو الأخر للحياه باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعى.

الصورة أظهرت الدقة العالية التى استخدمت من أجل عودة الموناليزا التى عاشت فى القرن السادس عشر للحياة مرة أخرى.

لوحة الموناليزا يعتقد بأنها لسيدة تدعى ليزا جوكوندو، رسمها ليوناردو دافينشى خلال عصر النهضة الإيطالية.

وكلمة Mona هى اختصار للكلمة الإيطالية Ma donna والتى تعنى "سيدتى" أى أن موناليزا تعنى "سيدتى ليزا"، وليزا هى على الأغلب اسم سيدة اللوحة.