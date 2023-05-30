القاهرة الإخبارية.. أردنى يعيد تدوير المخلفات لصناعة مجسمات صديقة للبيئة

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "الأردنى أحمد الزواهرة يجمع الأشياء المهملة مثل أجهزة التكييف والتليفزيون، ويستخدمها فى صنع أعمال فنية يعرضها فى الهواء الطلق من خلال مجسمات وأشكال متنوعة مثل السيارات والدراجات والرجال الآليين".

وأوضح الزواهرة: "بدأت فى هذه الأمر منذ 5 سنوات، من خلال تنظيف الشوارع، أما المجسمات فمنذ عامين ونصف، وتعلمت فيها حب تجميل الشارع، وكلها عبارة عن نفايات وخردة ملقاة، ونعمل منها مناظر والنفايات نصنع منها الأشياء الجميلة زى السيارات والدراجات والرجال الآليين".

وتابع التقرير: "الزواهرة البالغ من العمر 36 عاما قال إن مشروعه بدأ كمبادرة لجمع القمامة من الشوارع، ولكنه سرعان ما استلهم فكرة هذه الأشياء الملهمة فى تصنيع أعمال فنية وتضم إبداعاته مجسما ضخما مقاما على أرض فضاء فى مسقط رأسه بمدينة الزرقاء، كى يستمتع بها الناس مجانا".

وأشار الزواهرة: "هوايتى الرسم من صغرى، وطورته ليصبح على شكل مجسمات، وبعمل بعد ثلاثى للمجسد دون أوراق وابدأ فيه وأسويه بنفس ما فى مخيلتى".

وذكر الزواهرة الذى يمتلك ورشة سيارات أنه متحمسا للغاية لمساعدة البيئة من خلال تلك الأعمال الفنية المعاد تدويرها.