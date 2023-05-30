Vivo تطرح هاتفا جديدا.. إليك مواصفاته

جدة - نرمين السيد - يحمل الهاتف الجديد اسم iQOO Neo8 Pro وتميز بهيكل مميز له قدرة فائقة على مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (164.7/77/8.5) ملم، وزنه 192 جرامًا، بحسب ما ذكر موقع ixbit.

يحظى الهاتف بـ شاشة يصل سطوعها لـ 453 شمعة، من نوعية AMOLED ووصل حجمها إلى 6.78 بوصة دقة عرضها (2800/1260) بيكسل.

iQOO Neo8 Pro سيعمل بنظام Android 13 مع واجهات Funtouch 13 وOriginOS 3، ومعالج +Mediatek Dimensity 9200 المتطور، ومعالج رسوميات Immortalis-G715 MC11.

أما الذاكرة الداخلية تصل إلى 512 جيجابايت، وذواكر الوصول العشوائى 16 جيجابايت، كما أنه يحظى بعدسة ثنائية بدقة (50+8) ميجابيكسل، بينما الأمامية جاءت بدقة 16 ميجابيكسل.