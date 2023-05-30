جدة - نرمين السيد - يحمل الهاتف الجديد اسم iQOO Neo8 Pro وتميز بهيكل مميز له قدرة فائقة على مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (164.7/77/8.5) ملم، وزنه 192 جرامًا، بحسب ما ذكر موقع ixbit.
يحظى الهاتف بـ شاشة يصل سطوعها لـ 453 شمعة، من نوعية AMOLED ووصل حجمها إلى 6.78 بوصة دقة عرضها (2800/1260) بيكسل.
iQOO Neo8 Pro سيعمل بنظام Android 13 مع واجهات Funtouch 13 وOriginOS 3، ومعالج +Mediatek Dimensity 9200 المتطور، ومعالج رسوميات Immortalis-G715 MC11.
أما الذاكرة الداخلية تصل إلى 512 جيجابايت، وذواكر الوصول العشوائى 16 جيجابايت، كما أنه يحظى بعدسة ثنائية بدقة (50+8) ميجابيكسل، بينما الأمامية جاءت بدقة 16 ميجابيكسل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Vivo تطرح هاتفا جديدا.. إليك مواصفاته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.