الصين تطلق سفينة الفضاء المأهولة «شنتشو-16»

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق سفينة الفضاء على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-2 إف"، من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية فى شمال غربى الصين.

وسيقوم رواد فضاء "شنتشو-16" بإجراء اختبارات وتجارب واسعة النطاق فى المدار فى مختلف المجالات ودراسة الظواهر الكمومية الجديدة وأنظمة التردد الزمنى الفضائى عالية الدقة والتحقق من النسبية العامة وأصل الحياة.

وسيشهد أفراد الطاقم، وهم جينج هاى بنج، وتشو يانج تشو، وقوى هاى تشاو، عملية التحام كل من مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-5" وسفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-17"، بالإضافة إلى مغادرة كل من سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-15" و"تيانتشو-5".