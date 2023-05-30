جدة - نرمين السيد - وقال السيد الخطيب صانع قبعات ومالك الورشة، إنه عاش حياته فى طفولته مع والده الذى علمه الصنعة: "قعدنى جنبه خلانى متابع، مسبتهوش أبدا، كنت أحضر المحاضرات فى الجامعة وأعود إليه من أجل مساعدته".
وأضاف "الخطيب"، أنه تعلم منه الموديلات وطريقة عمل الباترون التى تجعل القبعات مصممة بأدق المقاييس، وعندما توفى والده بدأ يطور من الصناعة على مستوى الطباعة والتطريز والأشكال.
وتابع صاحب الورشة: "ربنا أكرمنا، لكن الخامات كانت مختلفة عن حاجة النهاردة، وكذلك الحشو الداخلى، اليوم نشهد تطورات كبيرة ومصر تتقدم، نقدم هذه القبعات لضيوف مصر ووضعنا على قبعاتنا علم واسم مصر، ونرسل هذه القبعات للأقصر وأسوان أيضا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأسست منذ 70 عاما.. أقدم ورشة لتصنيع «البورنيطة» بالإسكندرية (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.