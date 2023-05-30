تأسست منذ 70 عاما.. أقدم ورشة لتصنيع «البورنيطة» بالإسكندرية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال السيد الخطيب صانع قبعات ومالك الورشة، إنه عاش حياته فى طفولته مع والده الذى علمه الصنعة: "قعدنى جنبه خلانى متابع، مسبتهوش أبدا، كنت أحضر المحاضرات فى الجامعة وأعود إليه من أجل مساعدته".

وأضاف "الخطيب"، أنه تعلم منه الموديلات وطريقة عمل الباترون التى تجعل القبعات مصممة بأدق المقاييس، وعندما توفى والده بدأ يطور من الصناعة على مستوى الطباعة والتطريز والأشكال.

وتابع صاحب الورشة: "ربنا أكرمنا، لكن الخامات كانت مختلفة عن حاجة النهاردة، وكذلك الحشو الداخلى، اليوم نشهد تطورات كبيرة ومصر تتقدم، نقدم هذه القبعات لضيوف مصر ووضعنا على قبعاتنا علم واسم مصر، ونرسل هذه القبعات للأقصر وأسوان أيضا".