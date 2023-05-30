حبى وفرحتى.. سلمى حايك تحتفل بعيد ميلاد زوجها الـ61 (صور) 

جدة - نرمين السيد - وبهذه المناسبة، شاركت سلمى صورة على حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام" مع زوجها، تم التقاطها خلال إقامتها الأخيرة فى مدينة كان، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد حبيبى.. أنت نورى ودفئى وقوتى وفرحتى".

يذكر أن سلمى حايك، صاحبة الـ56 عاما، احتفلت مؤخرا بشهر التوعية بالصحة النفسية فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذكرت فى فيديو نشرته على "إنستجرام": "فى شهر التوعية بالصحة العقلية، دعونا نتحد ضد التنمر ونمكن بعضنا البعض من تبنى الرعاية الذاتية والحب والشفاء".

وذكرت: "إذا بدأت فى إهانتك بلغة أخرى، فلن تشعر بشىء، إنهم لا يعنون لك شيئا لأنك أنت من يضع المعنى لها، أنا أعرف ما يعنيه ذلك، لكن لا يهم مدى صعوبة صراخى فيك، قد تبدأ فى الضحك".

وتابعت: "خذ كلماتهم، وانزع قيمة الكلمات، وألقها على الأرض"، وهو الأمر الذى نال استحسان جمهورها ومتابعيها.