10 أمور تساعدك على الخشوع فى الصلاة

جدة - نرمين السيد - وذكر فى منشور عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، أنها تشمل: ترديد الأذان، وإسباغ الوضوء، وأداء الصلاة فى وقتها، والمحافظة على تأديتها فى جماعة.

وتشمل: الابتعاد عن الضوضاء والمشتتات، مع الاطمئنان أثناء أداء الصلاة، واستشعار قرب الله، ومعرفة معانى الآيات التى تصلى بها وتدبرها.

وعلى الإنسان أن يستحضر معانى الأذكار داخل الصلاة، والإكثار من الدعاء فى السجود، والمحافظة على أذكار ختم الصلاة، بحسب مركز الأزهر.