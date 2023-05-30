«نفرح بالحسين» حفل زفاف ولى عهد الأردن.. تضامن عربى بألحان مصرية أردنية 

جدة - نرمين السيد - الحفل الذى انتظره الأردنيون منذ الإعلان عن تنظيمه، وحضره رئيس مجلس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة وعدد من الوزراء، أحياه أبرز نجوم الفن العربى لتأكيد التضامن والفرحة العربية بألحان مصرية أردنية لبنانية، حيث أحيا الحفل من مصر الفنان تامر حسنى والذى لقبه منظمو الحفل عند صعوده المسرح بأسطورة العرب، والفنان أحمد سعد، ومن الأردن الفنانة زين عوض والفنانة ديانا كرزون ومن لبنان الفنان راغب علامة.

منذ صباح أمس، اكتظت شوارع العاصمة عمان بالجمهور الأردنى والعربى من أجل المشاركة فى الحفل للتعبير عن فرحتهم بزفاف ولى العهد ومشاركة العائلة الهاشمية الفرحة التاريخية والتى لم تحدث منذ سنوات طويلة كزواج لولى عهد، فيما انتشرت قوات الأمن فى كافة الشوارع المؤدية إلى استاد عمان موجهه الجمهور إلى أماكن الدخول للمدينة الرياضية، فى حين تم إدخال الجمهور عند الساعة السابعة بكل سهولة ونظام ويسر.

جهود كبيرة قامت بها هيئة تنشيط السياحة تحت إدارة عبد الرزاق عربيات، منذ الإعلان عن تنظيم هذا الحفل، فيما نفدت بالكامل التذاكر من قبل الجمهور الأردنى، بعد ساعات قليلة من طرحها عبر الموقع الإلكترونى المخصص للحجز، فى دلالة على رغبة المواطنين بالمشاركة بالحفل، وهو مؤشر على فرحة الشعب الأردنى بالمناسبة السعيدة.

وفى تمام الساعة الثامنة ونصف، بدأت فعاليات الحفل بغناء الفنان تامر حسنى، الذى أشعل الأجواء بوصله من أغانيه التى رددها الجمهور الأردنى والعربى، فيما أصر على النزول إلى أرض الاستاد والتوجه نحو الجمهور وتحيتهم وتحية الأردن وشعبه.

وخلال فقرة الفنان تامر حسنى، قدم الأخير، أغنية كهدية منه شخصيا إلى ولى العهد الأردنى والعروس رجوة آل سيف وهى أغنية "نور عينى"، فيما قدم العديد من الأغنيات التى أشعلت المسرح منها "كل مرة"، "يا أنا يا مفيش"، و"عمرى ابتدى"، و"هوا دا" وغيرها والتى تفاعل معها الجمهور والذى وجه الشكر للفنان تامر حسنى منذ دخوله الاستاد.

وفى نهاية الفقرة، قدم الفنان تامر حسنى الشكر للجمهور على تفاعلهم مع أغانيه، موجها التهنئة والمباركات لولى العهد الأردنى وعروسه رجوة، بمناسبة قرب الزفاف وللشعب الأردنى كافة.

وعقب انتهاء الفنان تامر حسنى من فقرته، دخل الفنان أحمد سعد إلى استاد عمان وقدم لفيفا من أغانيه ومنها "سكوت"، و"وسع وسع " و"إيه اليوم الحلو ده" وغيرها والتى تفاعل معها أيضا الجمهور الأردنى والعربى، موجها التهنئة للشعب الأردنى بمناسبة قرب زفاف ولى العهد.

وما أن انتهى سعد من فقرته، بدأت الفنانة الأردنية زين عوض فى تقديم لفيف من أروع أغانيها الأردنية ومنها الأغنية التى قامت بطرحها مؤخرا احتفالا بزفاف ولى العهد حيث أشعلت الجمهور بأغنية "أقبل علينا" التى قدمتها للأمير الحسين بمناسبة زفافه على عروسه رجوة.

وبإطلاله فريدة من نوعها وبفستان بألوان العلم الأردنى، قدمت الفنانة زين عوض أغنية "بلدنا غير"، ليتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وكذلك أغنية "عودك رنان" للفنانة فيروز، وغيرها من الأغانى الأردنية والعربية، مقدمة التهنئة للشعب الأردنى والعربى بمناسبة قرب زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثانى.

ومع استمرار تفاعل الجمهور، والذى لم يتوقف عن الهتاف بشعار "نفرح بالحسين"، أبدعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون فى حفل زفاف ولى العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثانى باستاد عمان الدولى، حيث قدمت أغنيتها التى أهدتها بمناسبة زفاف ولى العهد وعروسه رجوة، كما قدمت أغنية "حنا كبار البلد" التى أشعلت الأجواء الجماهير، ولاقت الأغنية تفاعلا واسعا من قبل الجمهور الأردنى والعربى المشارك، واختتمت فقرتها بأغنية "ردى شعراتك"، مقدمة الشكر للجمهور والتهنئة للشعب الأردنى بمناسبة قرب زفاف الأمير الحسين ورجوة.

وما أن بدأت الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، كان الجمهور الحاضر والذى لم يغادر استاد عمان الدولى، مع مسك الختام، الفنان اللبنانى راغب علامة والذى بدأ فقرته الغنائية بأغنيته الخاصة بمناسبة حفل زفاف ولى العهد الأردنى والعروس رجوة آل سيف، "نفرح بالحسين"، وهى من كلمات وألحان الشاعر فارس إسكندر وتوزيع فارس مسعد، والتى تركز فى مضمونها على العائلة الملكية وتاريخها وفرحة الأردن بزفاف الأمير الحسين ورجوة، فيما استمر الفنان اللبنانى فى تقديم لفيف من أغانيه القديمة والحديثة والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وقام بترددها معه.

أجواء من الفرحة يتخللها مجموعة من الأغانى من الفنانين العرب الذين حرصوا على مشاركة الأردن ملكا وشعبا فرحة زفاف ولى العهد، فيما رسمت طائرات "درون" فى سماء ستاد عمان الدولى ألوان الفرح البديعة بصور جمالية وأشكال وكلمات تعبر عن الفرحة بزفاف الأمير الحسين.

وأعرب عدد من الجمهور، فى تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، عن شكرهم للفنانين المصريين والعرب لحضور حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثانى.

وقالت مواطنة أردنية تدعى جومانا إن الفنان تامر حسنى أشعل الاحتفال منذ البداية بمجموعة من الأغانى الجميلة وردور أفعاله مع الجمهور.

وأضافت، لـ أ ش أ، أنها حرصت ومعها مجموعة من الأصدقاء على المشاركة فى هذه المناسبة الغالية على قلوبهم بزفاف ولى العهد ، مشيرة إلى أن حضور الفن المصرى أبو الفنون فى مثل هذه المناسبة تأكيدا لعلاقات الود والمحبة بين الشعبين الشقيقين المصرى والأردنى.

والطالب محمد العضايلة أشار إلى أنه اول مرة يشاهد هذا الحدث التاريخى بزواج ولى العهد، مؤكدا أن الشعب الأردنى كله يفرح للحسين، معربا عن أمنيته أن يدوم الله الفرحة والسعادة والأمل والأمن والأمان والاستقرار على الأردن والعالم العربى.

ساعات قليلة وسيكون الأردن وشعبه والعالم العربى على موعد حفل زفاف ملكى رسمى يعد الأول منذ سنوات طويلة، حيث عقد قران ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، على الآنسة رجوة خالد السيف الخميس القادم.

وكانت رئاسة الوزراء الأردنية قد أعلنت الخميس القادم إجازة رسمية بمناسبة زفاف ولى العهد ، فيما عممت فى وقت سابق على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بتأجيل أية فعاليات احتفالية من المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 مايو إلى 1 يونيو المقبل وذلك بهدف تركيز جميع الجهود الرسمية على هذه المناسبة "العزيزة على قلوب الأردنيين جميعا" وإظهارها بالمظهر الذى يليق بها.