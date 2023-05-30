اليوم العالمى للجوع.. أكاديمية البحث العلمى تكرم المزارعين (صور)

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ندوة بعنوان "التوعية باليوم العالمى للجوع"، وذلك بحضور الدكتور رمزى استينو وزير البحث العلمى الأسبق، والعديد من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية.





أقيمت الندوة بالتزامن مع "اليوم العالمى للجوع" ضمن المبادرة العالمية لحل إدارة الأزمات فى 7 دول فى جميع أنحاء أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وهم "غانا، كينيا، نيجيريا، مصر، جواتيمالا، بنجلاديش، وزامبيا"، وتهدف الندوة إلى المساهمة فى مجابهة المشاكل المتعلقة بنقص الغذاء المرتبطة بالتغير المناخى العلمى وكذلك تكريم عدد من المزارعين الذين تبنو الحلول التكنولوجية الحديثة لزيادة الإنتاجية الزراعية وكذلك الثروة الحيوانية، وتعظيم الدور الذى يلعبونه فى ضمان الأمن الغذائى، ذلك بخلاف أن الندوة تجمع أصحاب المصلحة من متخذى القرار، والعلماء، والمسئولين، ومؤسسات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، والمزارعين.

وفى كلمته بحفل الافتتاح أوضح د. محمود صقر، أن برنامج الشبكات العلمية القومية المتخصصة هو أحد مبادرات أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والذى يهدف إلى تجميع القدرات المصرية المتخصصة فى مجال ما بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والتى تعمل فى جزر منعزلة متوازية مما يؤدى إلى تكرار الجهود بدلا من تكاملها وتفتيت التمويل وإهدار الموارد، ويهدف البرنامج أيضا إلى بناء قاعدة بيانات مدققة متكاملة من العلماء والخبراء فى المجالات العلمية المختلفة، خاصة فى العلوم البينية والمتقدمة، كما تهدف أيضا إلى إجراء بحوث ودراسات مشتركة تتفق وخطط وأولويات الدولة كما تستهدف على المدى البعيد المشاركة فى البحوث والمشروعات الدولية ذات الصلة بمجال الشبكة. والبرنامج هو أحد الآليات التنفيذية لإستراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار 2030، التى من أهم أهدافها تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمى وبناء القدرات الوطنية.

وسلطت الندوة الضوء على أهمية الابتكارات العلمية فى حل أزمة الغذاء، واختتمت بعدة توصيات من أهمها إنشاء منصة لأصحاب المصلحة لمناقشة أهمية إطلاق حملة تحت شعار "اليوم الوطنى للمزارعين" على مستوى العالم.