الصين تبدأ حفر بئر عميقة لاستكشاف أعماق الأرض

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة الأنباء الصينية، اليوم الثلاثاء، أن أعمال حفر أول بئر صينية بدأت بعمق أكثر من عشرة آلاف متر للاستكشاف العلمى، فى حوض تاريم بمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم فى شمال غربى الصين.





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