نصائح مهمة للأبناء قبل الامتحانات (إنفوجراف)  

جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى نصائح مهمة للأبناء قبل الامتحانات:

تهيئة ظروف مناسبة

تساهم فى تحقيق أكبر معدل من التحصيل العلمى

الحد من التوتر

انتقال توتر الأم للأبناء ليس فى صالحهم

النوم

النوم يجدد الطاقة ويساعد على ثبات المعلومة

الغذاء الصحى

سوء التغذية يؤدى إلى النسيان وعدم التركيز

تجنب الأدوية المهدئة

تؤثر على والقدرات الذهنية والاستيعابية

التحفيز

تشجيع الأبناء على الوصول لأعلى الدرجات

دعم الجانب النفسى

التحدث مع الأبناء خلال الامتحانات يحسن حالتهم النفسية

امتحانات الثانوية العامة 2023

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 12 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، بعدها المواد الأساسية اعتبارا من 18 يونيو وحتى 13 يوليو 2023.

وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية، و15% مقالية، وتجرى الامتحانات ورقيا بالكامل، بنظام الـopen book، إذ يتسلم الطالب كتيب مفاهيم يتضمن "المفاهيم، الخرائط، القوانين"، التى يحتاجها بحيث يركز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء المقالية أو الاختيار من متعدد.