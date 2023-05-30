نجى من الموت بأعجوبة.. رجل يخرج رأسه من فم تمساح بعد أن التهمه بأستراليا

جدة - نرمين السيد - وتم نقل ماركوس ماكجوان، الذى يبلغ من العمر 51 عامًا، جوا إلى مستشفى قريب بالجزيرة، قبل أن يطير إلى كيرنز شمالى ولاية كوينزلاند لتلقى العلاج، بعد أن أصيب بجروح.
وتعتبر هجمات التماسيح غير شائعة فى أستراليا، رغم وقوع الكثير من الحوادث فى الأشهر الأخيرة.
وأوضح ماكجوان فى تصريح أنه كان يسبح فى الماء مع مجموعة من الناس على بعد نحو 28 كيلومترًا قبالة جزيرة هاجرستون بالقرب من كيب يورك، عندما انقض عليه التمساح من الخلف، بحسب ما ذكرته "BBC عربى".
وأضاف: "اعتقدت أنها سمكة قرش، لكن عندما اقتربت منى أدركت أنه تمساح، وتمكنت من فتح فكيه بما يسمح بإخراج رأسى.
وتابع: "التمساح الذى يشتبه فى أنه صغير السن، عاد مرة أخرى ليهاجمه، لكنه تمكن من دفعه بعيدًا، بعد أن تعرض لعضة فى يده.
وذكرت إدارة البيئة فى كوينزلاند أنها ستحقق فى الحادث، لكن قد يكون من الصعب تحديد موقع التماسيح فى المحيط المفتوح، لأن الحيوانات غالبًا ما تبحر عبر عشرات الميلومترات يوميًا.
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