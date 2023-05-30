بالذكاء الاصطناعى.. الإمارات تطلق منصة المحادثة الآلية الموحدة للخدمات

جدة - نرمين السيد - أطلقت حكومة الإمارات، اليوم الثلاثاء، منصة المحادثة الآلية الموحدة للخدمات الحكومية "أسألنا- u-ask Chatbot" على البوابة الرسمية لها، حيث تستند المنصة إلى تقنية الذكاء الاصطناعى التوليدى وتسهل وصول جميع المتعاملين إلى المعلومات المتعلقة بالخدمات الحكومية باللغتين العربية والإنجليزية فى مكان واحد دون الحاجة إلى البحث فى مواقع حكومية متعددة من خلال تزويدهم بمتطلبات الخدمة ومعلومات دقيقة حسب تفضيلات المتعامل إضافة إلى روابط التقديم بشكل مباشر.





وقالت وزيرة دولة للتطوير الحكومى والمستقبل فى الإمارات رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمى الحكومى عهود بنت خلفان الرومى - وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) - "إن المنصة تسهم فى تحقيق رؤية اللجنة العليا للتحول الرقمى الحكومى بتوحيد الجهود الحكومية وتحقيق التكامل ومواءمة المشاريع الرقمية؛ لتعزيز فعالية وكفاءة الأنظمة الحكومية". وأكدت أنه يتم العمل على التطوير المستمر للمنظومة الرقمية فى حكومة الإمارات، بما فى ذلك تطوير البنية التحتية والأنظمة المتعلقة بالخدمات الرقمية المقدمة للمتعاملين. ومن جهته، أكد رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات وعضو اللجنة العليا للتحول الرقمى الحكومى محمد بن طليعة أن المنصة ستوفر لجميع المستخدمين تجربة سلسة وسهلة عند البحث عن معلومات حول الخدمات الحكومية، وستكون بمثابة مركز موحد للإجابة على استفساراتهم من جميع الجهات الحكومية.

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