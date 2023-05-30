جدة - نرمين السيد - نشر الحساب الرسمى للعائلة الملكية البريطانية اليوم على تويتر صورًا للملك تشارلز، ملك بريطانيا أثناء تكريمه لأفراد البحرية الملكية تقديرًا لدورهم فى مواكب جنازة الملكة إليزابيث.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملك تشارلز يكرم أفراد البحرية الذين شاركوا فى مواكب جنازة إليزابيث (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.