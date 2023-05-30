رائدا الفضاء السعوديان يغادران محطة الفضاء الدولية متوجهين إلى الأرض

جدة - نرمين السيد - غادر رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوى وعلى القرنى، اليوم الثلاثاء، محطة الفضاء الدولية (ISS) على متن المركبة الفضائية عائدَين إلى الأرض، بعد تحقيقهما مستهدفات المهمة العلمية للمملكة، والتى تسعى للإسهام فى الأبحاث العلمية التى تخدم البشرية والاستفادة من الفرص الواعدة التى يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًا، وبناء القدرات الوطنية فى مجال الرحلات المأهولة.





وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن ريانة وعلى أكدا اعتزازهما بالمشاركة فى هذه التجربة العلمية الفريدة التى تأتى ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء الذى أطلقته الهيئة السعودية للفضاء بهدف تحقيق طموحات المملكة الفضائية، ومستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة فى صناعة الفضاء، معربين عن شكرهما لطاقم المحطة الدولية للفضاء لدعمهم لهما خلال رحلتهم على متن المحطة الدولية، وتعاونهم معهما لإنجاز مهمتهما التى أرسلوا من أجلها إلى الفضاء بنجاح. وأقام رواد محطة الفضاء الدولية المراسيم الرسمية لوداع طاقم مهمة (AX-2)، الذى ضمّ أيضًا رائدى الفضاء بيجى ويتسون وجون شوفنر. وأعلنت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم، نجاح عملية انفصال المركبة الفضائية التى تقلّ رائدى الفضاء السعوديين ريانة برناوى وعلى القرنى عن محطة الفضاء الدولية عند الساعة 17:50 بتوقيت مكة المكرمة متجهة إلى الأرض للهبوط فى مياه المحيط الأطلسى غدًا الأربعاء عند الساعة الخامسة صباحًا. وباختتام رائدى الفضاء ريانة برناوى وعلى القرنى، مهمتهما على متن محطة الفضاء الدولية، تكون المملكة قد دشنت مرحلة جديدة فى استكشاف الفضاء، والاستثمار فى علومه المتخصصة، وذلك ضمن خططها وطموحها فى مجال استكشاف الفضاء، وتعزيز مكانتها بين الدول التى تتسابق نحو الفضاء، ودعم قدراتها على إجراء أبحاثها الخاصة بشكل مستقل.

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