جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فى برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، إنه من سنن الوضوء الاستعاذة من الشيطان الرجيم، ثم أبدأ فى البسملة (بسم الله الرحمن الرحيم).





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس.. أمين الفتوى يوضح حكم البسملة قبل الوضوء (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.