جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، فى برنامج "الطريق إلى الله" على قناة الناس، إن سيدنا عمر روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أن سيدنا جبريل عندما دخل عليه كان "شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه آثر السفر، ولا يعرفه منهم أحدًا".





وأضاف: "جلس سيدنا جبريل إلى النبى صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على ركبتيه وقال له (يا رسول الله أخبرنى عن الإسلام)، هذا الحديث فى غاية الأهمية حيث يرسم لنا هرم المعرفة فى الإسلام".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس.. هذا ما حدث مع رسول الله عندما دخل عليه سيدنا جبريل (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.