جدة - نرمين السيد - رد الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر على سؤال متصلة ببرنامج "الطريق إلى الله" على قناة الناس، "ما هى علامات الصدق فى السير إلى الله؟"، قائلًا: "لا يصح لعبد منازلة مقامًا إلا إذا شهد إنزال الله تعالى له فى هذا المقام".





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس.. ما هى علامات الصدق فى السير إلى الله؟ (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.