بهذه المواصفات.. موتورولا تكشف عن هاتفها الجديد G Stylus 5G

جدة - نرمين السيد - كما يأتى Moto G Stylus 5G بشاشة بقياس 6.6 إنش من نوع IPS LCD بدقة Full HD+ أى 2400 فى 1080 بكسل، مع معدل تحديث للشاشة يصل إلى 120 هرتز، بحسب ما ذكره موقع "Aitnews" التقنى.
ويتميز الهاتف الجديد من موتورولا بمعالج Snapdragon 6 Gen 1 متوسط الأداء من كوالكوم، وشبه فى الأداء سلسلة معالحات Snapdragon 600 الموجودة فى السوق منذ عدة أعوام.
ويحتوى الجهاز على ذاكرة عشوائية بحجم 4 أو 6 جيجابايت، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت، والمساحة التخزينية قابلة للتوسعة من خلال كارت ذاكرة خارجى microSD حتى 2 تيرابايت.
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