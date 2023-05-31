الإفتاء توضح حكم الوصية لأحد الورثة من ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء إنه لا مانع شرعًا مِن أن يوصى الإنسان بشىءٍ مِن ميراثه لذوى الهمم من ورثته، بل إنه يثاب شرعًا على هذه الوصية، لأنه بذلك يغنيهم عن سؤال الناس وانتظار إحسانهم.

وتنشر دار الإفتاء المصرية بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعاليم الدين الإسلامى لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم، وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.