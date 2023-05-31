خبراء يطلقون تحذيرا عاجلا من الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم الثلاثاء أن العشرات أيدوا بيانًا نُشر على صفحة الويب الخاصة بمركز سلامة الذكاء الاصطناعى.. جاء فيه أنه "يجب أن يكون التخفيف من مخاطر الانقراض جراء الذكاء الاصطناعى أولوية عالمية إلى جانب المخاطر المجتمعية الأخرى مثل الأوبئة والحرب النووية".. فى حين اعتبر آخرون أن المخاوف مبالغ فيها.
ويرى الخبراء أنه يمكن تسليح الذكاء الاصطناعى، وعلى سبيل المثال استخدام أدوات اكتشاف المخدرات لبناء أسلحة كيميائية، كما أنه من الممكن أن تؤدى المعلومات المضللة الناتجة عن الذكاء الاصطناعى إلى زعزعة استقرار المجتمع و«تقويض صنع القرار الجماعى".
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