وأوضح الموقع التقنى، أمس الثلاثاء، أن التطبيق جمع عشرات الآلاف من التنزيلات على متجر تطبيقات "Google"، إلا أنه بدأ لاحقًا فى التجسس على مستخدميه، بما فى ذلك عن طريق سرقة تسجيلات الميكروفون والمستندات الأخرى من هاتف المستخدم.
وأظهرت الأبحاث أن تطبيق «iRecorder - Screen Recorder»، قدم الكود الضار كتحديث للتطبيق بعد عام تقريبًا من إدراجه لأول مرة فى متجر جوجل "Google Play"، وسمح الرمز للتطبيق بتحميل دقيقة واحدة من الصوت المحيط خلسة من ميكروفون الجهاز كل 15 دقيقة، بالإضافة إلى تهريب المستندات وصفحات الويب وملفات الوسائط من هاتف المستخدم.
ولفت الموقع، إلى أن التطبيق لم يعد مدرجًا فى "Google Play"، داعيا المستخدمين الذين قاموا بتثبيت التطبيق، بحذفه من أجهزهم، منبها إلى أنه بحلول الوقت الذى تم فيه سحب التطبيق الضار من متجر التطبيقات، كان قد حقق أكثر من 50000 تنزيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موقع تقنى: تطبيق تسجيل الشاشة على أندرويد يتجسس على مستخدميه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.