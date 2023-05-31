موقع تقنى: تطبيق تسجيل الشاشة على أندرويد يتجسس على مستخدميه

جدة - نرمين السيد - كشف موقع "تك كرانش" التقنى.عن تطبيق لتسجيل الشاشة على نظام التشغيل أندرويد "Android"، حيث أنه ينتهك خصوصية المستخدمين من خلال سرقة تسجيلات الميكروفون والمستندات الأخرى من هواتفهم.





وأوضح الموقع التقنى، أمس الثلاثاء، أن التطبيق جمع عشرات الآلاف من التنزيلات على متجر تطبيقات "Google"، إلا أنه بدأ لاحقًا فى التجسس على مستخدميه، بما فى ذلك عن طريق سرقة تسجيلات الميكروفون والمستندات الأخرى من هاتف المستخدم.

وأظهرت الأبحاث أن تطبيق «iRecorder - Screen Recorder»، قدم الكود الضار كتحديث للتطبيق بعد عام تقريبًا من إدراجه لأول مرة فى متجر جوجل "Google Play"، وسمح الرمز للتطبيق بتحميل دقيقة واحدة من الصوت المحيط خلسة من ميكروفون الجهاز كل 15 دقيقة، بالإضافة إلى تهريب المستندات وصفحات الويب وملفات الوسائط من هاتف المستخدم.

ولفت الموقع، إلى أن التطبيق لم يعد مدرجًا فى "Google Play"، داعيا المستخدمين الذين قاموا بتثبيت التطبيق، بحذفه من أجهزهم، منبها إلى أنه بحلول الوقت الذى تم فيه سحب التطبيق الضار من متجر التطبيقات، كان قد حقق أكثر من 50000 تنزيل.