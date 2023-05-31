لدخول موسوعة جينيس.. مهرجان غريب فى الصين للشعر الطويل

جدة - نرمين السيد - واستهدفت نساء قرية "Huangluo Yao" الشهيرة بقرية "ربانزول" بسب تميز نسائها بالشعر الطويل غير المألوف، تحقيق رقم قياسى جديد فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن طرق اختيار أطول سلسلة تمشيط الشعر فى العالم. وشاركت فى المهرجان حوالى 256 امرأة ووقف على ضفاف نهر جويجيانج لإنشاء أطول سلسلة لتمشيط الشعر. وبدأت الفتيات فى تمشيط شعر بعضهن بأمشاط خشبية، يظهرن فى الاحتفال بملابس باللون الاحمر. وتعتاد نساء القرية على رعاية شعرهن وعدم قصه حتى بلوغهن 18 عاما، ويعتقدن بأن طول الشعر يشير إلى طول العمر والثروة الازدهار والحظ السعيد. ومن الغريب فى تلك القرية رؤية شعر أبيض واحد حتى بين كبار السن، حيث يعد من الأمور نادرة الحدوث.

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