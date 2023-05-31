بشاشة منحنية.. مواصفات هاتف «vivo V29 Pro»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف فيفو الجديد الذى يحمل اسم "vivo V29 Pro" بشاشة منحنية من نوع "OLED" وبقياس يبلغ 6.7 بوصة وبدقة 1080 بيكسل.
ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، وتحتوى على مستشعر بدقة 64 ميجابيكسل، وميزة تثبيت الصور البصرية، وكاميرا عريضة بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا أخرى تليفوتوجرافية بدقة 12 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 50 ميجابيكسل.
ويقترن الهاتف ذاكرة وصول عشوائى بسعة 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت، بالإضافة إلى بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللى أمبير، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 66 وات.
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