بها أول رائدة عربية.. مهمة فضائية خاصة تبدأ رحلة العودة إلى الأرض

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن سفينة الفضاء (كرو دراجون) التابعة لشركة "سبيس إكس" والتى تقل الرواد الأربعة من محطة الفضاء الدولية، غادرت فى وقت متأخر من صباح الثلاثاء لتبدأ رحلة العودة التى تستغرق 12 ساعة، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".

تختتم رحلة العودة المهمة الثانية لمحطة الفضاء والتى نظمتها وجهزتها ودربت روادها "أكسيوم سبيس" وهى شركة مقرها هيوستون دُشنت قبل سبع سنوات ويرأسها مدير برنامج محطة الفضاء الدولية السابق فى إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا".

يقود طاقم "أكسيوم 2" رائد فضاء ناسا المتقاعد بيجى ويتسون (63 عامًا)، الذى يحمل الرقم القياسى كأكثر أمريكى مكوثًا فى الفضاء بواقع 665 يومًا خلال ثلاث بعثات طويلة إلى محطة الفضاء الدولية، والتى شملت عشر عمليات سباحة فى الفضاء.

والأمريكى الثانى يدعى جون شوفنر (67 عامًا)، هو طيار وسائق سيارات سباق ومستثمر من ألاسكا.

ويضم الطاقم السعوديان على القرنى (31 عامًا)، الطيار المقاتل فى سلاح الجو الملكى السعودى، وريانة برناوى (34 عامًا)، عالمة الطب الحيوى فى مجال أبحاث الخلايا الجذعية السرطانية.

وهما أول رائدين من المملكة على الإطلاق يصعدان إلى الفضاء على متن مركبة، خاصة أن برناوى هى أول امرأة عربية تنطلق فى رحلة إلى مدار الأرض.

وتزامنت إقامة القرنى وريانة فى محطة الفضاء الدولية مع وجود الإماراتى سلطان النيادى، أحد أفراد طاقم (البعثة 69)، وهى المرة الأولى التى يوجد فيها ثلاثة رواد فضاء عرب على متن المحطة معًا.

ومهمة (أكسيوم2)، التى انطلقت فى 21 مايو، هى الأحدث فى سلسلة من الرحلات الفضائية التى يمولها رأس المال الاستثمارى الخاص والركاب الأثرياء بدلًا من أموال دافعى الضرائب، إذ تسعى ناسا إلى توسيع وصول الرحلات التجارية إلى مدار أرضى منخفض.

وشركة "سبيس إكس" التى أسسها إيلون ماسك مالك تويتر والرئيس التنفيذى لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، هى التى زودت المهمة بالصاروخ فالكون 9 وكبسولة الطاقم التى نقلت فريق أكسيوم من وإلى المدار.

أتاحت وكالة ناسا موقع الإطلاق فى مركز كنيدى للفضاء التابع لها فى كيب كانافيرال بفلوريدا كى تنطلق منه الرحلة، وتولت المسؤولية عن طاقم أكسيوم أثناء إقامته على متن محطة الفضاء الدولية، التى تدور على ارتفاع 400 كيلومترا فوق الأرض.