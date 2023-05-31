بسبب اختناقها.. محاولات قرش لإنقاذ سلحفاة بحرية

جدة - نرمين السيد - وظهر فى الفيديو سمك القرش وهو يحاول دفع السحلفاة باتجاه أحد القوارب لمساعدتها، وفقا لصحيفة "ديلى ستار". وتفاجأ فردان متواجدان على متن قارب أثناء رحلة بحرية، من اقتراب القرش تجاهمها وإذ فجأة لاحظوا محاولاته لدفع السلحفاة البحرية نحوهم بإصرار. ووجد الشابان من وجود شريط ملفوف على رقبتها كما ييبدو أنه جزء من النباتات البحرية. وتمكن أحدهم من قص الشريط الموجود على عنقها وإنقاذها وجعلها على قيد الحياة، وأعادوها للماء مرة أخرى.

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