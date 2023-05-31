«سناب» تقدم ميزة جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المنصة فى منشور على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء أن الميزة الجديدة متاحة لمشتركى Snapchat + وتسمى My AI، وتتيح إرسال Snaps لما يخططون له فى المستقبل وتلقى رد فريد من نوعه يحافظ على استمرار المحادثة.

ومنذ إطلاقه، يستخدم المشتركون "My AI" كأداة للإبداع لمعرفة المزيد عن العالم، والسؤال عن الأفلام أو الرياضة أو ألعاب الفيديو.